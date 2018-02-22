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Воронеж
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Юридические услуги

Быстрая юридическая помощь

У нас каждая проблема решается коллективом юристов! Юридическая помощь по гражданским, арбитражным, уголовным и другим делам
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рублей отсужено в 2018 г.
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лет успешной работы
18517
дел выйграно
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специалистов в команде

Юридические услуги

Жилищный юрист

Жилищное право это очень сложные и зачастую болезненные проблемы и зачастую является источником конфликтов

Досудебное урегулирование

Досудебная претензия – это мягкий способ урегулирования спора между деловыми партнерами, либо физическими лицами

Кредитный юрист. Банкротство

В соответствии с действующим законодательством РФ как физические, так и юридические лица вправе инициировать процедуру банкротства

Семейный юрист

Алименты Наследственные дела Услуги по наследству

Юридическая консультация

Юридическая экспертиза

Защита прав потребителей

Возмещение ущерба

Страховые споры

Юридическая помощь страхователю

Трудовой юрист

Юрист по трудовому праву для физических и юридических лиц

Автоюрист

Защитим ваши права и интересы при дорожно-транспортных происшествиях

Адвокат по уголовным делам

Рассмотрение уголовного дела является одной из основных сфер работы наших адвокатов и юристов

Земельный юрист

Юридическая помощь по любым земельным спорам

Юридическое сопровождение

Юридический аутсорсинг. Абонентское обслуживание организаций

Юрист по недвижимости

Снижение кадастровой стоимости Оформление недвижимости Помощь дольщикам Перевод в нежилой фонд Срочный выкуп недвижимости

Представительство в суде

Юристы нашей компании обеспечивают профессиональную защиту прав в суде физических и юридических лиц

Исполнительное производство

Взыскателям нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, как недостаточная эффективность взыскания, производимого в рамках исполнительного производства

Решение юридических проблем

Юридическая консультация часто является способом решения Ваших проблем
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Регистрация ИП

Юридическая компания «Стратегия» оказывает услуги по регистрации предпринимателей.

Регистрация организаций

Регистрация и реорганизация: ООО, ЗАО, ПАО, ИП, НКО, АНО, НП, и других общественных объединений и организаций

Помощь в получении лицензии

Лицензия — это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий

Адвокат по уголовным делам

Рассмотрение уголовного дела является одной из основных сфер работы наших адвокатов и юристов

Снижение кадастровой стоимости

На основании кадастровой стоимости определяется величина арендных платежей, выкупная цена, размер земельного налога

Решение юридических проблем

Юридическая консультация часто является способом решения Ваших проблем

Юридическая экспертиза

После тщательного изучения юристами всех материалов дела, проработки всех этапов выполнения поручения готовится юридическое заключение

Юридическая консультация

Профессиональная юридическая помощь в сложных ситуациях

Абонентское обслуживание

Юридический аутсорсинг. Абонентское обслуживание организаций

Ликвидация организаций

Юридическая помощь по ликвидации организаций

Представительство и защита в суде

Юристы нашей компании обеспечивают профессиональную защиту прав в суде физических и юридических лиц

Арбитражные споры

Юридическая помощь по арбитражным делам

Исполнительное производство

Взыскателям нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, как недостаточная эффективность взыскания, производимого в рамках исполнительного производства

Досудебное урегулирование споров

Досудебная претензия – это мягкий способ урегулирования спора между деловыми партнерами, либо физическими лицами

Все услуги
Всегда на страже Ваших интересов!    Звоните сейчас

8(473)295-48-24, 8(952)553-44-88
Как мы работаем
Консультация юриста
Приезжайте в офис для общения с юристом и рассмотрения документов
Подготовка документов
Ваши документы передаются в технический отдел
 
Разработка стратегии
Документы передаются юристу и адвокату для разработки стратегии
Судебные действия
В суде клиента представляет адвокат и выигрывает дело
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    Часто задаваемые вопросы

    Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
    Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
    Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
    а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
    б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
    в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
    г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

    К исковому заявлению прилагаются:
    • его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
    • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
    • доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
    •документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
    • текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания;
    •доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
    • расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

    В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

    Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

    Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

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